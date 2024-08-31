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Esneyurt'ta İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

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Esneyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kıraç'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kontrolden çıkan öfkeli grup, birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Seslerden rahatsız olup evinden çıkan çevre sakinleri olaya müdahale etti. Taraflar, güçlükle sakinleştirilirken kavga anını aynı sokakta yaşayan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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