Esneyurt'ta Çatı Katında Yangın Çıktı

Esneyurt'ta beş katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yan apartmanlara da sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Umut Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler binanın bitişiğine bulunan iki binaya daha sıçradı. Alevleri görenler polisi ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan çatıdan bazı parçalar yere düştü. Polis, düşen parçaların tehlike yaratmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binalarda hasar oluştu.

"ÇATI KOMPLE YANDI"