Esneyurt'ta Çatı Katında Yangın Çıktı

Esneyurt'ta beş katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yan apartmanlara da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Umut Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler binanın bitişiğine bulunan iki binaya daha sıçradı. Alevleri görenler polisi ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan çatıdan bazı parçalar yere düştü. Polis, düşen parçaların tehlike yaratmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binalarda hasar oluştu.

"ÇATI KOMPLE YANDI"

Mahalle sakini Ayşe Kayabaş, "Çocukların bağırmalarını duydum dışarı çıktım. İtfaiye gelmişti sağ olsunlar. Oradan öbür tarafa sıçramış. Büyük ihtimall4e elektrik kontağından. Burada bir şey yok ama burası komple gitti. Orada sadece çatı yanmış. Burada oturuyorum. Dumanı görünce dışarı çıktık. Yine de çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı. Buradan öbür tarafa sıçradı " dedi. Yangının çıktığı binada oturan Ayşe Kayabaşı, "Ben sese çıktım binada kavga var sandım. Üstümdeki komşum 'Yangın var abla' dedi. Hemen elektrikleri şalteri kapattık, doğalgazı kapattık. Komşulara seslendik. Komşularımız aşağı indi. Bayağı büyüktü. Bize sadece koku geldi başka bir şey yok. Yan dairelere de sıçramış yangın. Çatı komple yandı büyük ihtimalle altlara sıçramadı" dedi.