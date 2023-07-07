Esneyurt'ta Askılık Fabrikasında Yangın Çıktı

ESENYURT'ta askılık üretimi yapan bir fabrikanın 4. Katında ve çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

ESENYURT'ta askılık üretimi yapan bir fabrikanın 4. Katında ve çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Akçaburgaz Mahallesi'nde, saat 14.20 sıralarında, askılık üretimi yapılan bin 400 metrekarelik 5 katlı bir fabrikanın 4.katında ve çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları, itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale etmesiyle yangın, söndürüldü.

'SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YARDIM ETTİM'

Yoldan geçen su tankeri sürücüsü Hüseyin Kuzu "Su tankeri şoförlüğü yapıyorum. Biz devamlı akşama kadar buradan su getirip götürüyoruz. İlerde dumanları görünce patronu aradım. Patrona "herhalde ileride fabrikada bir yangın var" dedim, o da "direksiyonu kır, git, itfaiyeye su ihtiyacı olabilir" dedi. Ben de şimdi su dolu arabamla geldim, itfaiyenin benden su almasını bekliyorum" dedi.

Yangının çıktığı binanın giriş katında iş yeri sahibi olan Sezer Keleş "Giriş katta kiracıyım. Dördüncü kattan dumanlar geldi. Arkadaşlarla beraber müdahale ettik ama çatı katında yangın çıktı. İtfaiyeye haber verdik, hemen gelip müdahale etti ama sönmedi. Burası çamaşır askılığı yapıyor. Yaralı, can kaybı hiçbir şey yok" dedi.