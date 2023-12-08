Esneyurt'ta 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Esneyurt'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, yangın sonrası binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2227. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada apartman sakinleri binayı tahliye ederken, alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya iki koldan müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)