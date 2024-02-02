Esneyurt'ta 4 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Mahsur Kaldı
Esneyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangın üst katlara sıçradı. Yangın sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan mahsur kalanlar arasında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Hürriyet Mahallesi, Bulut sokakta bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlardaki dairelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalanlar kurtarılarak, merdiven aracıyla indirildi. Dumandan etkilenen 9 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.