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Esneyurt'ta 23. katta yangın çıktı

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Esneyurt'ta bulunan 23 katlı bir binanın 23. katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.

Veysel TİMDU / İSTANBUL, ESENYURT'ta, 23 katlı binanın 23'üncü katında, yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası dairede hasar meydana geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede çıktı. İddiaya göre; site içerisindeki 23 katlı bir binanın 23'üncü katındaki daireden çıkan dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairenin mutfak bölümünde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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