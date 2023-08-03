Esneyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL-(GÖRÜNTÜLERLE)-ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRIYLA İLGİLİ ADLİYE SEVK EDİLENLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI Mikail BIYIKLI-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde Cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe 3 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel