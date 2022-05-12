Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçedeki bir esnafı silahla tehdit edilerek para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden A.E.Y. ile U.D. savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen V.Ö, K.H.O. ve T.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.Y. ile Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye ilçesinde 10 Mayıs'ta, bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheli, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Münir Karaloğlu, Fethiye, Muğla, Silah, Güncel, Haberler

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