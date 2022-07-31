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Esnafla tartışınca dikkat çekmek için yangın çıkarmış

Esnafla tartışınca dikkat çekmek için yangın çıkarmış

BURSA'nın Gemlik ilçesinde çalılıklarda, iki farklı noktada yangın çıkardığı belirtilen Osman Ö. (33), polis ekipleri tarafından yakalandı.

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BURSA'nın Gemlik ilçesinde çalılıklarda, iki farklı noktada yangın çıkardığı belirtilen Osman Ö. (33), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, esnafla tartıştığı için dikkat çekmek istediği, bu yüzden de yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Umurbey Mahallesi'ndeki iki ayrı çalılık alanda çıktı. İstanbul yolu üzerindeki bir zeytin işletme tesisinin bulunduğu bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler iki yangını da yaklaşık bir saat sonra tamamen söndürdü. Birbirine yakın iki çalılık alanda çıkan yangını şüpheli bulan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yangınların kasıtlı çıkarıldığını belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Osman Ö.'yü gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin ilk ifadesinde, esnafla tartıştığını belirterek küçük çapta çalılık yangını çıkarıp dikkat çekmeye çalıştığını, çalılığın hızlı yanacağını hesap edemediğini söylediği belirtildi. Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel

Hisarcık Gemlik Güncel Haberler

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