Esnafın Unutulmaması Gerekiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentsel dönüşüm çalışmalarında esnafın unutulmaması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası hız kazanması beklenen kentsel dönüşüm projelerinde esnafın da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Kentsel dönüşüm projelerinin kent ve cadde mağazacılığına değil, büyük kurumsal ticarethanelere hitap ettiğine dikkati çeken Palandöken, "Kocaman dükkanlar yapıldı ama küçük işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak ölçeklerde ya da kiralıksa kiralanabilir boyutlarda dükkanlara da ihtiyaç var. Yoksa büyük dükkanlarda ancak kurumsal firmalar iş yapabilir." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnaf dükkanlarının hem ekonomik hem de rekabet ortamının oluşması açısından çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hem modern hem oturulabilir hem komşuluk ilişkilerinin yaşanabileceği hem de rekabet edecek esnafı bir arada görmek istiyoruz. Kentsel dönüşümle birlikte onlarca, yüzlerce esnaf mağdur oluyor. Yeni yapılan sitelerin altında dükkan olmamasından kaynaklı olarak insanlar, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak esnafı aramak zorunda kalıyor. Bu da mahalle kültürünü zedeliyor. Kentsel dönüşüm projeleri planlanırken bu durumlar göz önünde bulundurulmalı."