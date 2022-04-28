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Esnafın park kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Esnafın park kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 15 gün önce komşu iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Mehmet Çiftçi (24) de hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 15 gün önce komşu iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Mehmet Çiftçi (24) de hayatını kaybetti. Çiftçi ile birlikte kavgada ölü sayısı 3'e çıktı.

Olay, 13 Nisan'da Diyarbakır- Silvan kara yolu üzerindeki kırsal Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki esnaf arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Kazım Çiftçi (64) ile Murat Özyılmaz (43) kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Çiftçi de yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftçi'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, Çiftçi, Esnaf, Sur, Güncel, Haberler

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