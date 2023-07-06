Esnafın Dikkati Sayesinde Çocuk Kazadan Kurtuldu

Yoldan tek başına geçmeye çalışan çocuk esnafın dikkati sayesinde ezilmekten böyle kurtuldu

Aynı noktada benzer bir kaza bu kez esnafın dikkati sayesinde önlendi

Dikkatsizce yola atlayan kız çocuğunu esnaf fark etti

ANKARA - Ankara'da işlek caddede dikkatsizce yola atlayan küçük kız çocuğunu fark eden esnaf, dikkati sayesinde çocuğu ezilmekten kurtardı. Geçtiğimiz günlerde aynı noktada benzer bir kaza İHA'nın haberine konu olmuştu.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Selçuklu Caddesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan Şehit Er Tuncay Altınbaş Parkı'nda oyun oynayan küçük bir kız çocuğu araçların yoğun olduğu caddeye dikkatsizce çıktı. 28 Temmuz tarihinde aynı noktada benzer bir şekilde meydana gelen kazaya şahit olan esnaf Serkan Karahan, karşıdan karşıya geçmek isteyen kız çocuğunu fark etti. Daha önce İHA'nın haberine konu olan kazada, yola fırlayan bir başka çocuğa çarpmamak için motorunun yönünün çevirmeye çalışan motokurye, çocuğa çarpmaktan son anda kurtulmuştu. Ancak motor ile kendisini bir anda yerde bulmuştu. Bu kez kör noktadan yola fırlayan çocuğu fark eden esnaf Karahanlı, trafiği durdurarak muhtemel bir kazayı önledi. Küçük kız çocuğunu yoldan alarak güvenli bir şekilde ailesine teslim eden esnaf Karahanlı, bahse konu olan caddede benzer olayların sürekli yaşandığını ifade etti.