Esnafa silah zoruyla senet imzalattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Esnafa silah zoruyla senet imzalattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran bir esnafın bazı kişiler tarafından silahla tehdit edilerek para istendiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İlçedeki esnafı silahla tehdit ederek para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden A.E.Y. ile U.D. savcılık talimatıyla salıverilirken, adliyeye sevk edilen V.Ö, K.H.O. ve T.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

(Murat Yalçın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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