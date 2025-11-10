Haberler

Esnaf, Vergi Yükünden Şikayet Etti: 'Büyük Marketler Daha Fazla Vermeli'

Güncelleme:
Rize'de esnafı ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir esnafın vergi yükünden yakındığını ve büyük marketlerin daha fazla vergi vermesi gerektiğini aktardığını söyledi. Arıkan, esnafın taleplerini Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.

(RİZE) - Rize'de esnafı ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a, bir esnaf vergi yükünden yakınarak, "Benim 60 bin verdiğim yerde büyük marketin de 600 bin vermesi lazım. Altından çıkamıyoruz. Orada boğulduk" dedi. Arıkan, esnafın tepkisini Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi için bulunduğu Rize'de düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü" kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Rizeli bir esnaf, Arıkan'a şöyle dert yandı:

"Ben (Mehmet Şimşek'i) dinlemiyorum artık. Bize farklı oran uyguluyor, markette aynı ürünler farklı. Ben araştırdım dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey bulamadım. Ürünler yüzde 1 ile bize giriyor yüzde 10 ile çıkıyor. Yani cironun yüzde 9'unu otomatik devlet alıyor bizden. Verelim, görevimiz var ama hepimiz verelim. Ama adil olsun. Ben 3 tane masa ile birlikte her ay 60 bin lira vergi veriyorum. Vergiyi yetiştirebilmek için hiçbir gün izin edemiyorum. Öyle olmaz. Benim 60 bin verdiğim yerde büyük marketin de 600 bin vermesi lazım. Altından çıkamıyoruz. Orada boğulduk. Hasta olma şansım yok, her sabah buradayım akşam da evimde. Kendim ölürsem öğleye kadar belki izin ederim."

Mahmut Arıkan, esnafın isyanını Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
