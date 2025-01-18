Esnaf Karnesiyle Gelen Öğrencilere Aksesuar Hediye Etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cep telefonu ve aksesuarları satan bir esnaf, karnesini getiren öğrencilere notlarına bakmaksızın aksesuar hediye etti.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde cep telefonu ve aksesuarları satan Yusuf Zetüt, öğrencilere moral vermek amacıyla bir kampanya düzenledi.

Kampanya kapsamında Zetüt, karnesini getiren öğrencilerin notları ne olursa olsun cep telefonu aksesuarı hediye etti.

Zetüt, AA muhabirine, sömestr tatilinde bir gün süreyle öğrencilere yönelik bir kampanya düzenlediğini söyledi.

Amacının, karne notları ne olursa olsun tüm öğrencileri tatil öncesi mutlu etmek olduğunu belirten Zetüt, karnesiyle gelen öğrencilerin bazılarının cep telefonlarına kırılmaz koruyucu cam taktığını, bazılarına da cep telefonu kılıfı hediye ettiğini dile getirdi.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Zetüt, "Ülkemizde öğrencilerimiz çok önemli. Ben de onların yanlarında olduğumu göstererek küçük de olsa hediyeler vermek istedim. Bir gün süreyle karnesini getiren öğrencilere, karnelerindeki notları ne olursa olsun cep telefonu aksesuarları hediye ediyorum. Bununla da onlara ara tatil öncesi moral vermek istedim." diye konuştu.