TESK Genel Başkanı Palandöken'den Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına: "Esnaf İçin Özel Bir Tarife Yapılması Lazım"

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yüksek bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile görüştüğünü belirterek, "Esnaf bir iş yaparken evvela elektrik parasını düşünüyor. Akabinde ısınmak için doğal gaz parasını düşünüyor, üçüncü girdi maliyetlerinin en büyüğü olan kirayı düşünüyor. Dolayısıyla fiyatlardaki istikrarsızlık, enflasyondaki yüksekliğin kaynaklarından en önemlisi de bu faturalardaki yükseliş. Esnaf için özel bir tarife yapılması lazım. Bununla ilgili bir çalışma yapılmasını ivedilikle bekliyoruz. Yoksa bu faturaların altından esnaf kalkamaz" ifadelerini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabında elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yüksek tutarlara ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: