Esmer Şekerin Anavatanı: Yiwu

YİWU, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Yiwu kenti, 300 yılı aşkın süredir esmer şeker üretimiyle "esmer şekerin anavatanı" olarak anılıyor. Şekerin saflığını korumak için demir tencerede kaynatma ve odunla ısıtma gibi geleneksel yöntemlerle işlenen ürün, açık sarı rengi ve hafif maviye çalan tonuyla dikkat çekiyor.