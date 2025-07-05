Eşme'de Orman Yangını Sebebiyle İki Kardeş Tutuklandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım arazisinde saman balyalama makinesinden çıktığı değerlendirilen orman yangını nedeniyle gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı. Yangında 30 hektar meşelik ve 20 hektar zirai alan zarar gördü.
Uşak'ın Eşme ilçesinde saman balyalama makinesinden çıktığı değerlendirilen orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Balabancı köyü yakınlarında 3 Temmuz'da tarım arazisinde saman balyalama makinesinden çıktığı ve meşelik alana sıçradığı değerlendirilen yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.S. ve B.S. tutuklandı.
Olay
Balabancı köyünde 3 Temmuz'da tarım arazisinden başlayan yangın meşelik alana sıçramış, alevlere 2 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edilmişti.
Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar zirai alan zarar görmüştü.
Tarım arazisinde saman balyalama makinesiyle yangına sebebiyet verdiği öne sürülen R.S. ve B.S. kardeşler gözaltına alınmıştı.