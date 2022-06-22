Eşleri saldırıya uğrayan kadınlar da kurtarmak isterken sopa darbesi aldı ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde İsa Avanas ile Ferdi Kurt, bina girişinde 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde İsa Avanas ile Ferdi Kurt, bina girişinde 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınların da eşlerini kurtarmak isterken sopa darbesi aldığı görüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir'de meydana geldi. İsa Avanas ve misafiri Ferdi Kurt, eşleriyle binaya girip, evlerine çıktıkları sırada, peşlerinden gelen 2 şüphelinin sopalı saldırısına uğradı. Dakikalarca sopalarla dövülen 2 kişi, aldıkları darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Eşlerini saldırganlardan kurtarmak isteyen kadınlar da sopa darbesine maruz kaldı. Şüpheliler, olay sonrası kaçarken, saldırı anları da binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralanan Avanas ve Kurt, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, saldırganların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel Viranşehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eşleri saldırıya uğrayan kadınlar da kurtarmak isterken sopa darbesi aldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.