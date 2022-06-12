Eskişehirspor'da başkanlığa yeniden Mehmet Şimşek seçildi - Haberler

Eskişehirspor'da başkanlığa yeniden Mehmet Şimşek seçildi
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Mehmet Şimşek, yeniden seçildi.
Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Mehmet Şimşek, yeniden seçildi.
Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde tek listeyle gidilen kongreye 871 delegeden 148'i katıldı.
Delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçilen Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada, kulübün iyi ve kötü gününde yanında olan insanların kongre salonuna geldiğini söyledi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel