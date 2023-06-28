Eskişehirli Vatandaşlar Kurban İbadetlerini Sorunsuz Yerine Getirdi

Eskişehirli vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'nin kurban kesim alanında kurban ibadetlerini gerçekleştirdi. Kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kesildi. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için Tepebaşı Belediyesi ile işbirliği yaptı.

Eskişehirli vatandaşlar, kurban ibadetlerini, Tepebaşı Belediyesi'nin hazırladığı kurban kesim alanında sorunsuz olarak yerine getirdi. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ne bağış yapan vatandaşların kurbanlıkları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kesildi.

Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, belediye ekipleri tarafından düzenlenerek kurban kesimi için hazır hale getirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren küçükbaş kurbanlıkları ile kesim alanına gelen 329 vatandaş, ücretsiz kesim hizmetinden faydalanarak kurban ibadetlerini gerçekleştirdi. Hayvanlarını belediye personeline teslim eden vatandaşlar, hijyenik bir ortamda ve sağlık önlemleri çerçevesinde ibadetlerini yerine getirdi. Kent sakinleri, etlerini belediye tarafından torbalar ile teslim aldı.

BAĞIŞLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı'nda da bağış yapmak isteyen yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu.

Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirlilerin bağışladığı kurbanlık hayvanlar, İslami koşullar ile vekalet alınarak kesildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, bağışlanan hayvanların ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacağını belirtti.

Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.