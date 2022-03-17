Eskişehirli lise öğrencisi TÜBİTAK'ın yarışmasında derece elde etti - Haberler

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Eskişehirli lise öğrencisi TÜBİTAK'ın yarışmasında derece elde etti

AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehirli lise öğrencisi TÜBİTAK'ın yarışmasında derece elde etti

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf öğrencisi Erkan Kaya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nın bölge aşamasında derece elde etti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf öğrencisi Erkan Kaya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nın bölge aşamasında derece elde etti.

Lisenin Müzik Bölümü öğrencisi olan Kaya, TÜBİTAK'ın bu yıl 53'üncüsü düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ön değerlendirmeyi geçerek, bölge yarışmasında kimya alanında ikinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, kekik yağından yenilenebilir enerji üreterek dereceye giren Kaya'yı tebrik etti.

AA / Deniz Açık - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Araştırma, Lise, Güncel, Haberler

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