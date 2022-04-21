Eskişehirli 10 yaşındaki paralimpik yüzücü, milli forma için sabırsızlanıyor

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Eskişehir'de, doğuştan sol kolunun dirsek altından aşağısı bulunmayan 10 yaşındaki Ahmet Çınar Bakkal, katıldığı Türkiye Paralimpik Yüzme Şampiyonaları'nda elde ettiği derecelerle milli takıma seçilip, yurt dışında ay-yıldızlı formayla altın madalya kazandırmak istiyor.

Ticaret Borsası İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Çınar, 6 yaşında gittiği kursta öğrendiği yüzmeyi, 3 yıl önce tanıştığı Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak ile yaptığı antrenmanlarla geliştirdi.

Ahmet Çınar Bakkal şubat ayında Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla 18 yaş altı gelecek vadeden sporcular arasına girdi.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın antrenman partneri olan Çınar, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 22-26 Nisan'da Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'ndeki Yüzme Gelişim Kampı'na davet edildi.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nda yer almak isteyen genç sporcu, Paralimpik Oyunlarına katılıp Türkiye adına altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"Sümeyye Boyacı'yı örnek alıyorum"

Antrenman yaptığı havuzda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmet Çınar Bakkal, küçük yaşlardan beri suyu ve denizde yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Yüzme hikayesinin denizlerde başladığını ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

"6 yaşından beri yüzüyorum. Daha sonra Mehmet hoca ile tanıştım. 3 yıldır da onunla yüzüyorum. Suda kendimi özgür ve huzurlu hissediyorum. Takım arkadaşlarım arasında çok güzel bir bağımız var. Sümeyye Boyacı'yı örnek alıyorum. Onun gibi başarılı olmak istiyorum. Gelecekte milli takım forması giymeyi hedefliyorum. Paralimpik Oyunlarına katılıp ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. Yüzme Gelişim Kampı'na katılacağım. Bu konuda çok heyecanlıyım. Orada kendimi göstereceğime inanıyorum."

Ahmet Çınar her gün yaklaşık 2 saat antrenman yaptığını, aynı zamanda okuluna devam ettiğini bildirdi.

Okuldaki arkadaşlarından da başarılı olduğunda alkış aldığını anlatan Çınar, "Benim gibi olan kişiler spor yapsın. Kendilerine en uygun spor dalıyla ilgilensinler." dedi.

"Şu anda yaptığı derecelerle yaşıtlarının katbekat üstünde"

Antrenör Mehmet Bayrak ise 3 yıl önce sporcunun yüzmedeki becerisini görerek antrenmanlarda entegre ettiklerini aktardı.

Çınar'ın çok yetenekli olduğunu vurgulayan Bayrak, şunları ifade etti:

"Kısa sürede yüzmenin kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbest tekniklerinin hepsini yapabilir duruma geldi. Kendi yaş bareminde normal yüzücülerle aynı saniye bandında yüzüyor. Çınar, paralimpik yüzmede S9 sınıfına giren bir yüzücü. Daha az engelli olan bir sporcu konumunda. Türkiye'de bu klasmanda çok başarılı bir sporcu şimdiye kadar çıkartamadık. S9 sınıfında onun çok başarılı bir sporcu olmasını bekliyoruz. İleride önemli işlere imza atacaktır. Uluslararası lisans 13 yaşında veriliyor. Şu anda 10 yaşında. Türkiye Yüzme Federasyonundan da lisansını çıkarttık. Önümüzdeki yıl Yüzme Federasyonunun bağlı bulunduğu yarışmalara katılacak. Şu anda yaptığı derecelerle yaşıtlarının katbekat üstünde."

"Çınar ile antrenman yapmak çok eğlenceli"

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı da Ahmet Çınar Bakkal'ın yetenekli, çalışkan ve gelecek vadeden bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Çınar'ın, adından çok söz ettireceğinden emin olduğunu aktaran Boyacı, "Çınar ile antrenman yapmak çok eğlenceli. Takımımızın en hızlı sporcusu. Benimle birlikte çalışan bir sporcunun başarılı olması gurur verici. Bizim yolumuzdan giden ve ilham olduğumuz sporcular en büyük ödül." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Çınar Bakkal ile İstanbul'daki kampa gidecek Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Çağlar Alsan, yaklaşık 5 gün sürecek kampta Çınar'ın yanı sıra Baran Doruk Şimşek'in de yer alacağını belirterek, "Türkiye Şampiyonası'nda ikisi de güzel dereceler elde etti. Gelişim kampına katılmaya hak kazandılar. Bu kamp yurt dışındaki başarılar için güzel bir adım olacak. Çınar çok iyi gelişme gösteriyor." diye konuştu.