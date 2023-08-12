Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde İlginç Kaza
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Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde meydana gelen ilginç kaza ucuz atlatıldı. Bir ticari araç sürücüsü, dikkatsizlik sonucu kamyon kasasına çarptı ve maddi hasar oluştu. Şoförün zamanında fark etmesiyle daha büyük bir kaza önlendi.
Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde meydana gelen ilginç kaza ucuz atlatıldı.
Olay, geçtiğimiz gün Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 AES 658 plakalı ticari araç sürücüsü, mal yüklemek için aracını halin içine park etmeye çalıştığı esnada dikkatsizlik sonucu açık haldeki kamyon kasasında üzerinde bulunan ilave demir parçasına çarptı. Parçanın aracın tavanına girmesiyle maddi hasar oluştu. Şoförün ilaveyi son anda fark edip aracını durdurmasıyla daha büyük bir kaza önlendi. - ESKİŞEHİR