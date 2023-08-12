Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde İlginç Kaza

Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde meydana gelen ilginç kaza ucuz atlatıldı. Bir ticari araç sürücüsü, dikkatsizlik sonucu kamyon kasasına çarptı ve maddi hasar oluştu. Şoförün zamanında fark etmesiyle daha büyük bir kaza önlendi.