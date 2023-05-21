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Eskişehir ve Kütahya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Eskişehir ve Kütahya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Eskişehir ve Kütahya için gök gürültülü sağanak ikazı yapıldı.

Eskişehir ve Kütahya için gök gürültülü sağanak ikazı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 22 Mayıs Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Kütahya Güncel Haberler

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