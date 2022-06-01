Eskişehir ve Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı - Haberler

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Eskişehir ve Kütahya'da tören düzenlendi.

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, hayat boyu öğrenmenin insanların yaşına, ekonomik ve sosyal statüsüne ve eğitim seviyelerine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek amacıyla ortaya çıktığını ifade eden Töre, şunları söyledi:

"Hayat boyu öğrenme, örgün, yaygın ve serbest öğrenme olarak her türlü eğitim ve öğretimi kapsamaktadır. Tüm Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, okur-yazar olmayan birey kalmaması için başlatılan büyük seferberliğin akabinde, Eskişehir'de de çok yoğun bir çalışma başlatıldı ve bugüne kadar Eskişehir'de yüzlerce kişi okur-yazar belgesi aldı. Eskişehir'de 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne 1614 çeşit kurs açıldı ve bu kurslara 35 bin 241 kişi katıldı. 73 alanda 3 bin 814 kurs modülümüz hazırlanmış olup bugün itibarıyla yaygınlaştırmak için 'Adı Sizden Eğitimi Bizden Projesi' ile de 100 bin kursiyer sayısına ulaşmayı hedeflemekteyiz."

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Doğan Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile diğer ilgililer katıldı.

Kütahya

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Etkinlik kapsamında stant açan Kütahya Halk Eğitimi Merkezi, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ile hayat boyu öğrenme kurumları, yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaları sergiledi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve beraberindekiler stantları gezerek ürünleri inceledi.

Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, stant açan kurumların "sıfır atık" temasıyla ürünlerini sergilediğini belirtti.

Etkinliklerle Kütahya'nın kültürel zenginliklerinin de tanıtıldığını belirten Başyiğit, "Hayat boyu öğrenme kurumlarımızda yapılan seramikler, el işleri, nakış, süslemeler ile yöresel kıyafetlerden tutun da KPSS kursları, robotik kodlamalara kadar birçok çalışma burada sergileniyor. Akla gelebilecek bütün kurslarımız halkımızın hizmetinde. Beşikten mezara kadar ilim öğrenme şiarıyla bütün halkımızı kurslarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü erkek yeleği koleksiyon defilesi ile canlı kurs performanslarının da sunulduğu etkinlik gün boyu sürecek.