Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonu: 3 zanlı serbest bırakıldı

Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı serbest bırakıldı. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Eskişehir'de yakalanan şüpheliler M.S.K. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından M.S.K. ve B.A, Eskişehir Adliyesi'nde savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı hükümleri uygulanarak salıverildi. Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe bu kentte adliyeden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan M.K'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.