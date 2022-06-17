Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir merkezli operasyonda fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 7 zanlı yakalandı.

Eskişehir merkezli operasyonda fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri iddia edilen H.K, Ş.G, Y.F, Y.G, K.A, F.K. ve E.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na götürüldü.

Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir İstanbul Güncel Haberler

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