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Eskişehir ve İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir ve İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yüksek kazanç vaatleriyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden yanıltıcı ilanlar verdiği ve paravan şirketler kurduğu tespit edildi.

ESKİŞEHİR ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'yüksek kazanç', 'forex kazanç', 'yatırım temsilcisi' gibi ilanlarla vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya üzerinden, 'yüksek kazanç', 'forex kazanç' ve 'yatırım temsilcisi' ilanı ve reklamı verip yanıltıcı paylaşımda bulunarak, kişileri web sitelerindeki aldatıcı linklerle yönlendirdikleri, kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağladıkları ve haksız kazanç temin edip, farklı şehirlerde paravan şirketler kurdukları tespit edilen şüpheliler, Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile çok sayıda kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

Eskişehir'de yakalanan 1'i kadın 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, İstanbul'da yakalanan 1 şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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