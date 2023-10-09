Eskişehir ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzey ilçelerinde sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte rüzgarın da orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik illeri geneliyle, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzey ilçeleri ( Sarıcakaya, Mihalgazi ve Domaniç) çevrelerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 5 ila 8 derece azalması beklenirken, rüzgarın kuzey ve batılı yönlerinden orta kuvvette eseceği ön görülüyor. Eskişehir'de hava sıcaklığının Mihalıççık İlçesi'nde 14, İnönü ve Han'da ise 16 dereceye kadar düşebileceği değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR