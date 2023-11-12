Eskişehir ve Bölgesinde Hava Sıcaklığı Azalacak

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölgede hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Bursa, Kütahya ve Bilecik'te sağanak yağışlar beklenirken, rüzgarın yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bursa ili güney ve doğu kesimlerinin sabah saatlerinde, diğer yerlerin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların sabah saatlerinde Kütahya batı kesimleri ile Bilecik genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması beklenen bölgede, rüzgarın yer yer kuvvetli, akşam saatlerinde ise değişik yönlerden orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Eskişehir'de en düşük hava sıcaklığının 16 derece ile İnönü, 17 derece ile Mihalıççık ve Han ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR