Eskişehir ve Afyonkarahisar'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Eskişehir ve Afyonkarahisar'da, olası yangın risklerinin önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran itibarıyla yasaklanacağı bildirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar, yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının doğurabileceği orman yangınları riskine karşı ilgili kanun uyarınca alındı.

Bu kapsamda ormanlık alanlara girişler Eskişehir'de 30 Eylül'e, Afyonkarahisar'da ise 15 Ekim'e kadar yasak olacak.

Yasak çerçevesinde ormanlık alanlardaki sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ile bisiklet gezileri, orman parkları ve izin verilen bölgeler dışında yapılamayacak. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun kontrollü ateş yakılması yasaklanacak.

Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanıp, adli işlem başlatılacak.