Eskişehir Valisi Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini tercih etti.

Yılmaz, "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.