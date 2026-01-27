Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz, Odunpazarı'nda esnafı ziyaret etti

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Yılmaz, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar'ın eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek esnafla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyaret ettiği kahvehanede gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, göreve başladıktan sonra ilk esnaf ziyaretini gerçekleştirdiğini ve bu ziyaretleri her fırsatta sürdüreceğini söyledi.

Esnafın taleplerini ve beklentilerini dinlemeye büyük önem verdiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Birlikteliğimizi, kardeşliğimizi ve kendilerinin yanlarında olduğumuzu gösterme açısından bu ziyaretleri çok önemsiyorum. Bu ziyaretleri hep yapacağız. Hemşehrilerimiz de bu ziyaretlerden çok mutlu oluyorlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu da bizi daha da çalışmaya, daha da gayretle görevimizi yapmaya sevk ediyor."

Yılmaz, Eskişehir'de esnafın her zaman yanında olacaklarını dile getirerek, "Kapımız da vatandaşlarımıza her zaman açık olacak. Başladığımız gün söylediğimiz gibi kimsesizlerin kimsesi olmaya çok özen göstereceğiz. Bize ihtiyaç duyan bütün hemşehrilerimize ulaşmaya çok azimle, kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
