Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan esnaf ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini gezen Yılmaz, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, iş yeri sahiplerine "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Yılmaz, Berat Kandili'ni tebrik ederek, kandilin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Adaya hiç gitmedim' demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

"Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı