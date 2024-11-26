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Eskişehir Valisi, Yeni Açılan Hatice Ongurlar Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi, Yeni Açılan Hatice Ongurlar Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminde hizmete açılan Hatice Ongurlar Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun olanaklarını inceledi. Vali Aksoy, öğretmenlerle bir araya gelerek Öğretmenler Günü'nü kutladı ve hayırsever Avni Ongurlar'a teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminde hizmete açılan Hatice Ongurlar Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

Hayırsever Avni Ongurlar ve Eşi Hülya Aksoy'la birlikte okulda incelemelerde bulunan Vali Aksoy, spor salonu, konferans salonu, açılacak kütüphane ve emekli öğretmen Mehmet Zeybek tarafından Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan sergiyi gezdi.

Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, okulda bir araya geldiği öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlere yeni okullarının hayırlı olması dileğinde bulunan Aksoy, okulu kentteki eğitim öğretim hizmetlerine kazandırdıkları için hayırsever Avni Ongurlar'a ve ailesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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