Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Eskişehir Valisi'nden Anneler Günü Mesajı

Eskişehir Valisi'nden Anneler Günü Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anneliğin değerini ve bu kutsal görevi yerine getiren annelerin toplumdaki önemini vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında anneliğin bir ömür karşılıksız sevgiyle çarpan yürek, eşsiz fedakarlık, emsalsiz merhamet, sınırsız hoşgörü ve değeri ölçülemez bir emek olduğunu belirtti.

Vali Aksoy, yeryüzündeki en yüce görevi her türlü zorluğa rağmen ve karşılık beklemeden yerine getiren annelerin, geleceğin emanet edildiği çocukları hayata hazırlayıp kültür değerlerinin de kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Kadınların anne olarak yeri doldurulamaz değere sahip olduğunu bildiren Aksoy, şunları ifade etti:

"Annelik hakkı sadece dokunulamaz değil, aynı zamanda insanlığın bildiği en eski haktır. Anneleri böyle baş tacı yapan bir kültürün mensupları olarak, geleceğin anneleri olan kadın ve kız çocuklarımıza da nice evlatlar yetiştirip topluma kazandıran yaşlılarımıza da aynı özeni göstermeliyiz. Anneler Günü, annelerimizin değerini hatırlamak ve onların gönlünü almak için bir vesiledir. Annelerimizin hayır dualarını ülkemizden, milletimizden eksik etmemesi dileğiyle, tüm annelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.