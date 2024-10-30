Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yeni Başsavcı Üzeyir Karakülah'ı Ziyaret Etti
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Üzeyir Karakülah'a tebrik ziyaretinde bulundu. Karakülah, Eskişehir'e hizmet vermek için kamu kurumlarıyla işbirliği yapacaklarını ifade etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Üzeyir Karakülah'a ziyarette bulundu.
Eskişehir Adliyesinde Başsavcı Karakülah'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Aksoy, Karakülah'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
İyi niyet dilekleri için Eskişehir Valisi Aksoy'a teşekkür eden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah ise Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.