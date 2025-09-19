Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy gazilerle bir araya geldi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılara yemek ikramının yapıldığı etkinlikte, Vali Hüseyin Aksoy konuşma yaptı.

Aksoy, gazilerin milletin şanlı tarihindeki yerine dikkati çekerek, "Bugün, milletimizin kahramanlıklarla dolu tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran gazilerimizi anmak için bir aradayız." dedi.

Aksoy, 19 Eylül Gaziler Günü'nün tüm gazilere duyulan minnetin en güçlü ifadesi olduğunu bildirerek şöyle devam etti:

"Gazilik, vatan için canını ortaya koyanların taşıdığı kutsal bir onurdur. Sizler, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs'a ve terörle mücadeleye kadar şanlı tarihimizin yaşayan abidelerisiniz. Bugün özgürce yaşamamız, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması sizlerin ve aziz şehitlerimizin fedakarlıkları sayesindedir."

Vali Aksoy, Kore Gazisi Durukan'a ziyarette bulundu

Program kapsamında Kore Gazisi Sefer Durukan'ı ziyaret eden Vali Aksoy, Gaziler Günü'nü kutlayıp, anılarını dinledi.

Ziyarette, vefat eden Sabriye Durukan için Allah'tan rahmet dileyen Aksoy, Gazi Durukan ve çocuklarına sağlıklı ömür temennisinde bulundu.