Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Kurtuluş Savaşı sonrası denizlerdeki egemenliğin ilanı niteliğinde olduğunu belirtti.

Kanunla birlikte yabancı devletlerin Türk denizlerindeki imkan ve zenginlikleri kullanmalarının ve ticari egemenliklerinin sona erdiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Açık denizcilik sektörümüz altyapısını güçlendirmiş, filosunu büyütmüş, modern tesisleriyle uluslararası rekabette ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. Türk denizcimiz, Türk bayrağını dünyanın denizlerinde dalgalandırmakta, denizcilik sektörümüz gelişimini sürdürmektedir.

Deniz savaşlarında ve kazalarında hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andığını bildiren Aksoy, "Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçen denizcilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.