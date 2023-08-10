Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanı imzasıyla atanarak göreve başladı

Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi'ne göre 57 ile vali ataması yapıldı. Kararnameye göre 26 Haziran'dan bu yana vali bulunmayan Eskişehir'e Hüseyin Aksoy atandı. 2001 yılından bu yana farklı illerde valilik görevi üstlenen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2020 yılından bu zamana kadar da Aydın Valisi olarak görev yaptı. - ESKİŞEHİR