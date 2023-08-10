Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanı imzasıyla atanarak göreve başladı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy oldu. Aksoy, 26 Haziran'dan bu yana vali bulunmayan Eskişehir'e atanmıştır.

Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi'ne göre 57 ile vali ataması yapıldı. Kararnameye göre 26 Haziran'dan bu yana vali bulunmayan Eskişehir'e Hüseyin Aksoy atandı. 2001 yılından bu yana farklı illerde valilik görevi üstlenen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2020 yılından bu zamana kadar da Aydın Valisi olarak görev yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Valiliği Hüseyin Aksoy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title