Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni Ziyaret Etti
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'ni ziyaret edip, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Vali Aksoy, Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında okul öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim süreci ve okuldaki faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunan Vali Aksoy, öğretmenlerin taleplerini dinledi.
Ziyaret kapsamında pansiyonda öğrencilerle buluşan Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına dair düşüncelerini ve beklentilerini dinledi. Görüşmenin ardından Borsa İstanbul Fen Lisesi öğretmenlerinden Emine Türkölmez, Vali Aksoy'a hediye takdim etti.
Ziyarette Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da hazır bulundu.