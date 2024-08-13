Eskişehir Valisi Hastanelerde Tedavi Gören Vatandaşları Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Vali Aksoy, bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden vatandaşlardan C.Ö. (57) ve T.A'yı (71) ziyaret etti.

Ziyarette, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu'dan yaralanan vatandaşların genel durumu hakkında bilgi alan Aksoy, acil şifa ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren N.Ö'yi (87) ziyaret ederek kendisi ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Aksoy, Başhekim Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ebru Özen'den yaralı N.Ö'nün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.