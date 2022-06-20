Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı kabul etti Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Portekiz'de yapılan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı kabul ettiği bildirildi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Portekiz'de yapılan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı kabul ettiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, milli yüzücü Boyacı'yı makamında kabul eden Vali Erol Ayyıldız, Sümeyye Boyacı'nın sadece Eskişehir'i değil tüm Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, başarılarının devamını diledi. AA / Emrah Yaşar - Güncel Sümeyye Boyacı Erol Ayyıldız Eskişehir Güncel Haberler

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