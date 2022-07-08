Eskişehir Valisi Ayyıldız, Valilik personeliyle bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir Valisi Ayyıldız, Valilik personeliyle bayramlaştı

AA - Deniz Açık - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir Valisi Ayyıldız, Valilik personeliyle bayramlaştı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende Valilik personeliyle bayramlaştı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törende Valilik personeliyle bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, vali yardımcıları Kubilay Ant, Okan Leblebicier ve Akın Ağca ile birim amirleri ve personel katıldı.

Valilik personelinin bayramlarını kutlayan Vali Ayyıldız, "Allah, bayram sevincini bütün bir hayat boyu yaşamayı herkese nasip etsin. Bayramlar birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının artarak yaşandığı çok özel günlerdir. Bayram süresince görevi başında olacak emniyet ve jandarma güçlerinin, sağlık personelinin ve tüm çalışanların bayramını tebrik ederek hayırlı mesailer diliyorum. Sevdikleriniz ve ailenizle daha nice bayramları hep beraber kutlayalım." ifadelerini kullandı.

AA / Deniz Açık - Güncel

Okan Leblebicier Kurban Bayramı Erol Ayyıldız Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title