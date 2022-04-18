Eskişehir Valisi Ayyıldız, Seyitgazi ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Seyitgazi ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile muhtarlarla birlikte düzenlenen iftara katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ayyıldız iftar öncesinde Eskişehir Valiliği tarafından yaptırılan İkiçeşme Mahalle Konağı Kadın Kooperatifi, Yunus Mahalle Konağı ve Ümmühan Hatun 4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Seyyid Battal Gazi Türbe ve Külliyesinde düzenlenen iftara Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Müftüsü Bekir Gerek, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, oruç açıldı ve dualar edildi. İftar programında Vali Ayyıldız, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.