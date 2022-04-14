Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

AA - Deniz Açık - Güncel
Eskişehir Valisi Ayyıldız, erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu'nda üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu'nda üniversiteli öğrencilerle iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar öncesi yurtta barınan öğrencilerle sohbet eden Vali Ayyıldız, ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun da hazır bulunduğu iftarın ardından Vali Ayyıldız, öğrencilerle bir süre sohbet edip, derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

AA / Deniz Açık - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title