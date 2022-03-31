Eskişehir Valisi Ayyıldız, 2. İnönü Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 2. İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, İstiklal mücadelesinde necip milletin muzafferiyete olan inancını güçlendiren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği gibi "yalnız düşmanın değil, milletin makus talihinin yenildiği" 2. İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadığını kaydetti.

Vatan uğrunda cansiperane muharebe ve mücadelelerden biri olan 2. İnönü Savaşı'nda, Hakk'ın yardımıyla kahraman Türk ordusunun düşmanı mağlup ettiği müjdesini Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'nün "Düşman, binlerce ölüleriyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir" telgrafıyla duyurulduğunu belirten Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Aziz Türk milleti bu zaferle bir kez daha anlamıştır ki kurtulacak şey bütün bir vatan, bütün bir millet ve istiklalimizdir. O gün nice hayasız akına gövdesini siper eden ecdadımızın milli coşkusu, vatan sevdası, Hakk'ın vadettiği günlerin doğacağı umudu; dağı, taşı toprağı 'şüheda gövdesi' olan vatan topraklarımızda asırlardır yankılanmaktadır ve yankılanmaya devam edecektir. Türk milletinin imkan ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini, vatanına ve bayrağına her daim sahip çıkacağını bir kez daha gösterdiği şanlı mücadelelerimizden feyz alan yeni nesillerimizin, ecdadımızın emaneti vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımıza aynı inanç ve azimle sahip çıkacağına inanıyoruz. Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Eskişehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."