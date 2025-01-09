Eskişehir Valisi Aksoy, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması", "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğraflarını seçen Aksoy, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" ve "Spor" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu ifade ederek, "Anadolu Ajansı foto muhabirleri çektikleri fotoğraflarla tarihe not düşmüş. Emeği geçenleri kutluyorum. AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.